Сахалин и Курилы определились со сроками добычи кеты

В Сахалинской области региональная Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб установила сроки промышленного, традиционного и любительского лова кеты.

Решения приняты с учетом рекомендаций Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, Сахалинских филиалов Главрыбвода и ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания.

Сроки промышленного рыболовства кеты установлены следующие:

- юго-запад Сахалина (мыс Погиби — мыс Крильон) — с 21 августа по 15 октября;

- северо-восточное побережье Сахалина (мыс Елизаветы — пролив Даги, также срок любительского лова кижуча) — с 1 сентября по 30 сентября;

- залив Терпения (мыс Соймонова — мыс Терпения) — с 11 августа по 30 сентября;

- залив Терпения (мыс Соймонова — мыс Тихий) — с 11 августа по 15 октября;

- юго-восточное побережье Сахалина (мыс Тихий — мыс Анива) — с 11 августа по 15 октября;

- залив Анива (мыс Анива — мыс Крильон) — с 1 сентября по 15 октября;

- остров Итуруп (в этот же срок будет вестись добыча нерки) — с 21 сентября по 30 ноября;

- остров Кунашир — с 11 сентября по 30 ноября.

Ряд отдельных участков в этих районах из промышленного лова исключен полостью, либо для них предусмотрены другие сроки.

Комиссия определила сроки и традиционного лова кеты представителями коренных народов:

- северо-восточное побережье Сахалина (мыс Елизаветы — пролив Даги) — с 1 сентября по 30 сентября;

- залив Терпения (мыс Терпения — мыс Соймонова) — с 11 августа по 30 сентября.

Для ряда отдельных участков в этих районах предусмотрены другие сроки.

Также комиссия установила сроки любительского рыболовства лососей (кеты, горбуши, кижуча), принципы промышленного лова кеты, периодов пропуска производителей.

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