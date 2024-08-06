Промысел иваси не сбавляет темпы

На 4 августа российские рыбаки поймали 164 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). За аналогичный период прошлого года результат на промысле составил 74,6 тыс. тонн.

В течение недели на промысле сардины и скумбрии работало пелагическими тралами и кошельковыми неводами в общей сложности 15 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Однако в среднем ежесуточно на лову работало 8 единиц флота: 3 с «кошельками», остальные — с пелагическими тралами, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО. Количество судо-суток (СС) лова за неделю составило 54.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и на траверзе острова Уруп на океанском фронте Ойясио на перепаде температур поверхности океана 10-17°С.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 448 тонн, средний вылов на СС достигал 173 тонн, за неделю освоено 9338 тонн.

Уловы же скумбрии — очень низкие, недельный вылов составил всего 1 тонну. С начала года поймали 2296 тонн этой рыбы (27% от уровня 2023 г.).

В открытых водах на участке с центральными координатами 47°40’с.ш., 165°45’в.д. ловят сайру суда под флагами Тайваня, Южной Кореи и Китая в количестве 50-70 единиц. По имеющейся у ТИНРО информации, на конец июля в совокупности освоено 27,3 тыс. тонн

(на отчетную дату 2023 г. — 28,9 тыс. тонн).

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов работает около 100 иностранных судов, преимущественно под флагом КНР. Они рыбачат в районе с центральными координатами 44°40’с.ш., 160°30’в.д.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews