Жителя Якутии обязали заплатить за «краснокнижную» рыбалку

В Республике Саха (Якутия) суд вынес обвинительный приговор местному жителю. По данным правоохранителей, мужчина хранил в своем охотничьем угодье незаконно добытого осетра и боеприпасы.

Фигуранта признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные вылов и хранение особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Суд установил, что в этом году мужчина незаконно добыл сибирского осетра и хранил его в своем охотничьем угодье в Нижнеколымском районе. Там же правоохранители нашли нелегально приобретенные боеприпасы.

Ущерб от браконьерской рыбалки превысил 450 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. Также суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного ущерба.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews