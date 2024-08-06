Водоемы Нижнего Поволжья ждут своих рыбоводов

В Астраханской области на аукцион и конкурс выставлены в общей сложности семь участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 28 и 29 августа соответственно.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

На аукцион выставлены шесть рыбоводных участков площадью от 0,2 га до 29 га. Они находятся на внутренних водных объектах в Володарском, Икрянинском, Наримановском, Камызякском и Лиманском районах. Пять РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры, один — для пастбищной. Торги запланированы на 4 сентября, место проведения — Астрахань. Стартовые цены лотов составляют от 150 рублей до 22,1 тыс. рублей.

Также предполагается провести конкурс на участок площадью 32,4 га под пастбищную аквакультуру в Лиманском районе. Конверты с заявками планируют вскрыть 29 августа. Сами торги намечены на 10 сентября (Астрахань).

Критерии оценки заявок следующие: объемы выращивания объектов аквакультуры за последние 4 года, планируемый объем выращивания на участке, а также предлагаемый размер платы за предоставление участка.

Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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