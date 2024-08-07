Горбуша порадовала рыбаков Приморья

В Приморском крае завершается горбушовая путина — в Тернейском муниципальном округе выловили 1777,8 тонны этого лосося (53% от выделенных объемов). Такой результат значительно опережает показатели предыдущих четного и нечетного годов.

«Рост к аналогичному периоду 2022 года, когда было добыто 605,6 тонны, составил 193,6%, к 2023 году (1522,4 тонны) — 16,8%», — рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Согласно решению региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, в этом году разрешенный объем промышленного освоения горбуши в Тернейском муниципальном округе установлен на уровне 3354,7 тонны. Промысел там закроется 10 августа.

В период путины и нереста тихоокеанских лососей на реках Тернейского и смежных с ним районов теруправление организовало усиленный режим рыбоохраны.

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