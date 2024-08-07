Рыболовство на Коморских островах простимулируют через развитие портов

Африканский банк развития намерен вложить 135 млн долларов в реконструкцию портов Коморских Островов. Этим предполагается подстегнуть развитие рыболовства, сельского хозяйства и туризма островного государства.

Совет директоров Африканского банка развития (African development bank group, AfDB) утвердил выделение 135 млн долларов на реконструкцию портовой инфраструктуры Союза Коморских островов (государство расположено на архипелаге в Индийском океане в проливе между Мадагаскаром и Африкой).

Всего на Коморских Островах три порта — Морони, Мутсамуду и Боингома — через которые сюда поступает 90% всех грузов. Поддержка направлена на увеличение пропускной способности двух из них — Морони и Боингома, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз AfDB.

Это поможет развивать местные цепочки создания стоимости в секторах рыболовства и сельского хозяйства, а также облегчит межостровную и региональную торговлю, отметила гендиректор по Восточной Африке AfDB Нненна Нвабуфо (Nnenna Nwabufo).

Для приема паромов и рыбацких лодок в Морони и Боингома будут построены новые причалы длиной 240 и 136 метров соответственно. Предполагается поддержка модернизации таможенного администрирования и создание национального «единого окна» для упрощения торговли и ведения бизнеса. Кроме того, на Коморских Островах появится особая экономическая зона.

В рамках проекта также предусмотрено строительство десяти магазинов для продажи рыбы и морепродуктов с холодильными камерами на солнечных батареях. Планируются транспортные решения для перевозки замороженных морепродуктов. Для поддержки женских кооперативов им будет предоставлено оборудование для глубокой заморозки продукции.

Африканский банк развития — банк при Африканском союзе, предоставляющий финансовые ресурсы для экономического развития стран Африки.

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