Летняя рыбалка не сбавляет обороты

Активный промысел, прежде всего на Дальнем Востоке, продолжает тянуть уловы вверх. К 7 августа российские рыбаки суммарно добыли более 3,1 млн тонн водных биоресурсов.

Основной вклад в уловы вносит Дальневосточный бассейн, где продолжается лососевая путина. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на счету рыбаков Дальнего Востока уже более 2,3 млн тонн.

В Северном бассейне добыто 323,2 тыс. тонн рыбы и других объектов промысла, в Западном — 52,6 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 47,6 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 19,6 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили более 295,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

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