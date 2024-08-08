ДВФУ запускает «рыбную» магистерскую программу

В Дальневосточном федеральном университете впервые открылась магистерская программа по водным биоресурсам и аквакультуре. Ее реализует Институт Мирового океана ДВФУ.

Программа подходит как для выпускников бакалавриата и специалитета направлений «Биология», «Экология» и смежных специальностей, так и для опытных специалистов в этих областях, стремящихся углубить свои знания и перейти на следующую ступень образования, рассказали Fishnews в пресс-службе ДВФУ.

«Новая магистерская программа направлена на подготовку высококлассных специалистов в области аквакультуры, способных внести значительный вклад в развитие рыбного хозяйства и устойчивое управление водными биоресурсами», — отметил директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

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