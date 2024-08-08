Кострома разыграет свои акватории под промысел

В Костромской области на конкурс выставили шесть участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 19 сентября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков — площадью 82 га — находится на реке Ветлуга в Шарьинском районе. Остальные пять — по 300-800 га — расположены на озере Чухломском в Чухломском районе.

Объекты промысла на речном РЛУ: лещ, плотва, язь, густера, судак, окунь и щука. На озерных участках: плотва, карась, линь, окунь, ерш и щука.

Одним из критериев оценки заявок станет размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов составляют от 12,5 тыс. до 121,9 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенный показатель освоения квот вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года.

Акватории предоставляются в пользование на 20 лет.

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