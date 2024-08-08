«Рыбные» вопросы в правительстве Чукотки будет курировать Павел Кощеев

В Чукотском автономном округе новым врио заместителя губернатора — начальником департамента сельского хозяйства и продовольствия назначен Павел Кощеев. Это ведомство занимается в том числе вопросами рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

В соответствии с распоряжением губернатора Павел Кощеев назначен на новый пост с 5 августа. Он сменил Сергея Давидюка, руководившего департаментом с 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Павел Сергеевич Кощеев в 2003 г. окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию имени Т.С. Мальцева. Кандидат сельскохозяйственных наук, имеет звание доцента.

С 2006 по 2008 гг. работал в Курганской сельхозакадемии доцентом кафедры стандартизации, сертификации и птицеводства. С 2008 по 2024 гг. трудился в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя департамента.

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