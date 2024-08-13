Уловы иваси остаются на подъеме

В начале августа скумбрия практически исчезла из уловов российского флота, работающего на промысле пелагических видов рыб. Зато уловы дальневосточной сардины (иваси) уже превысили 174 тыс. тонн.

В течение последней недели промысел на пелагической путине вели 13 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом — на 2 судна меньше, чем неделей ранее. Количество судо-суток лова за неделю также уменьшилось — до 49, отмечается в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО. В среднем в сутки рыбодобычей занимались 7 судов.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и на траверзе острова Уруп на океанском фронте Ойясио на перепаде температур поверхности океана 13–19 градусов.

Уловы сардины по-прежнему высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 750 тонн, средний вылов на судосутки составил 206 тонн, за неделю освоено 10113 тонн. Уловов скумбрии за неделю не было.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нарастающий вылов иваси на 11 августа составил 174,1 тыс. тонн — на 91,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г. Общий вылов скумбрии не изменился — 2296 тонн, что составляет чуть более четверти уровня прошлого года.

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