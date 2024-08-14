Российские уловы превысили 3,2 млн тонн

К 13 августа вылов водных биоресурсов всеми отечественными пользователями составил более 3,22 млн тонн. В том числе почти 2,5 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

В Северном бассейне предприятия освоили 331 тыс. тонн ВБР (+5% к уровню прошлого года), в Западном — 52,8 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — более 20 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — почти 47,7 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана флот РФ добыл около 304 тыс. тонн.

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