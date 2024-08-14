Лососевых браконьеров поймали на Аваче

В Елизовском районе Камчатского края инспекторы рыбоохраны пресекли нелегальный вылов лосося на реке Авача. Нанесенный водным биоресурсам ущерб оценивают более чем в 226 тыс. рублей.

Двоих местных жителей, рыбачивших при помощи весельных лодок и жилковой сети, задержали в ночь с 11 на 12 августа.

Злоумышленники успели добыть десять кижучей, пять горбуш и одну кету, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Также материалы дела переданы в полицию для проверки и возбуждения уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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