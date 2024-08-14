Правила рыболовства для Западной Сибири хотят подкорректировать

Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В том числе актуализируются требования по промысловой отчетности в связи с переходом на электронный рыболовный журнал.

Проект соответствующего приказа министерства размещен на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагаемые поправки актуализируют требования по промысловой отчетности в связи с применением электронного рыболовного журнала. Вносятся дополнения в список запретных для промышленного и любительского лова водных объектов Курганской области, корректируются другие меры регулирования рыболовства.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 2 сентября.

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