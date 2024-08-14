Ученые собирают информацию о влияния потепления на промысел

Международная рабочая группа ICES-PICES по изучению влияния потепления на темпы роста и уловы рыбы опубликовала отчет о результатах своей работы за 2023 г.

Рабочая группа Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) и международной Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС, PICES) ведет свою деятельность с 2020 г. Отчеты публикуются по результатам ежегодных встреч, сообщает корреспондент Fishnews.

На последнюю такую встречу в октябре 2023 г. в Сиэтле собралось 120 участников. Согласно итоговому отчету, для оценки скорости роста рыбы в различных морских экосистемах был проведен анализ целого ряда данных на основе нескольких моделей. К примеру, изучение японской скумбрии показало тенденцию к увеличению ее размера и более быстрому созреванию молоди.

В то же время исследование популяции речного окуня подтвердило важность учета показателей смертности наряду с темпами роста, чтобы понять все последствия потепления для динамики популяции.

Специалисты также оценили зависимость уловов от влияния потепления на рост рыбы. Для этого был проведен соответствующий анализ для экосистем в водах Китая и на юго-востоке Берингова моря. Результаты показали снижение промысловой продуктивности в акваториях КНР, вызванное потеплением, хотя и с некоторыми расхождениями между регионами и видами. В Беринговом море потепление привело к увеличению численности молоди и уменьшению количества взрослых рыб.

В дальнейшем совместная рабочая группа ICES-PICES планирует работать над созданием всемирной базы данных, где будут представлены измерения размера различных видов рыбы с течением времени. Предполагается, что эта «электронная картотека» поможет в прогнозировании состояния популяций и эффективности промысла.

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