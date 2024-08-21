Темпы добычи иваси снизились

На 18 августа российские компании освоили более 178,8 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Однако на прошлой неделе уловы были меньше, чем ранее.

В течение недели пелагический помысел вели в общей сложности 14 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Однако в среднем ежесуточно работали 5 единиц флота: два с кошельковыми неводами, остальные с пелагическими тралами, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО. Количество судо-суток лова (СС) за неделю — 37.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и на траверзе пролива Буссоль на Курильском фронте на перепаде температур поверхности океана 9-17°С.

«Уловы сардины снизились, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 450 тонн, средний вылов на СС составил 127 тонн, вылов за неделю — 4709 тонны», — рассказали в ТИНРО.

Уловов скумбрии за неделю не было, с начала года ее освоили 2296 тонн.

В открытых водах на лове сайры устойчивых промысловых участков за неделю отмечено не было. По имеющейся у ученых информации, вылов этой рыбы на середину августа всеми добывающими судами составил 30.4 тыс. тонн.

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов работают около 100 иностранных судов, преимущественно под флагом КНР. Они ведут лов в двух районах с центральными координатами 45°30’с.ш., 158°10’в.д. и 46°10’с.ш., 160°10’в.д.

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