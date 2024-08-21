Таймыр зарыбляют «компенсационным» хариусом

В этом году Енисейский филиал Главрыбвода возобновил работы по искусственному воспроизводству хариуса. В Норило-Пясинскую водную систему отправили более 275,5 тыс. экземпляров молоди в рамках компенсационных мероприятий.

Зарыбления были проведены по договорам с ПАО «ГМК «Норильский никель», сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В следующем году количество выпускаемой молоди хариуса планируется увеличить до 400-500 тысяч штук. Выпуски будут проводиться с Норильского рыбоводно-инкубационного завода.

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