Рыбинспекторы пресекли осетровую рыбалку на Оби

В Новосибирской области сотрудники рыбоохраны в ходе рейда задержали троих мужчин, нелегально добывавших осетровых. По данным Верхнеобского теруправления Росрыболовства, ущерб водным биоресурсам превысил 553 тыс. рублей.

Нарушители рыбачили на Оби вблизи села Ташара Мошковского района. Для добычи использовали запрещенные орудия — крючковые самоловы.

Браконьеры поймали 15 стерлядей и одного сибирского осетра, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Изъяты орудия лова, рыба и две лодки с моторами. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статьям 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) и 258.1 УК РФ (нелегальный вылов особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

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