Предприятия выберут вид рыболовства на 2025 год

Совсем скоро предприятиям, решившим в 2025 г. осваивать квоты в режиме прибрежного рыболовства, предстоит подать соответствующие заявления в теруправления Росрыболовства.

Кампания по подаче заявлений об определении вида рыболовства на предстоящий год должна стартовать с 1 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что предприятия могут ежегодно выбирать, в каком режиме осваивать квоты на промысел, — промышленного или прибрежного рыболовства. Если предполагается работать в режиме «прибрежки» либо и прибрежного, и промышленного рыболовства, нужно обращаться с заявлением в территориальное управление Росрыболовства.

Освоение в режиме «прибрежки» обеспечивает прибавку к квоте, однако предприятие должно соблюдать определенные требования по доставке уловов и продукции.

Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства утвержден приказом Минсельхоза от 24 декабря 2020 г. № 787. Заявки направляются по 1 октября.

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