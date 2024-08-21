Калининградская область увеличила выпуск рыбных консервов и пресервов

Предприятия Калининградской области за первое полугодие нарастили производство рыбной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На фоне снижения производства мороженой рыбы увеличился выпуск консервов и пресервов.

В натуральном выражении в январе-июне общий объем производства рыбной продукции региона составил 151,9 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн больше аналогичного показателя 2023 г. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе областного агентства по рыболовству со ссылкой на оперативные данные Калининградстата.

Производство мороженой рыбы составило 82,3 тыс. тонн, это 92% от объема аналогичного периода предыдущего года. Выпуск рыбных консервов увеличился на 30% и составил 83,6 млн условных банок (муб). Рыбных пресервов изготовлено 4,3 муб (+22%).

При этом калининградские рыбаки освоили за полугодие 93,9 тыс. тонн, что соответствует уровню 2023 г.

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