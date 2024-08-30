Арбитраж не одобрил вольницы в промысле гаммаруса на Алтае

Предприятие из Алтайского края через арбитраж попыталось оспорить право Росрыболовства определять водоемы, на которых разрешено вести добычу гаммарид. Однако суд счел, что федеральное агентство действовало правомерно, и отказал в иске.

Предприятие, которое ведет промышленную добычу гаммарид на озерах Алтайского края, оспорило в арбитраже объявление Росрыболовства о подготовке и заключении договоров пользования «неодуемыми» водными биоресурсами на 2024 г. В частности, истец опротестовал норму об ограничении промысла конкретными озерами региона, на которых сформированы рыболовные участки.

Однако Арбитражный суд Москвы отказал в иске, сочтя, что Росрыболовство действовало правомерно, в рамках законодательства. Апелляционный суд подтвердил это решение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела.

В своем решении суд первой инстанции указал, что материалы, обосновывающие рекомендованные объемы добычи, разрабатывают специалисты подведомственного Росрыболовству ВНИРО на основании мониторинговых работ. Арбитраж отметил, что прогноз строится на единицах запаса, которыми в данном случае являются популяции гаммарид, обитающие в озерах Алтайского края.

«Ввиду того, что гаммарусовые водоемы зачастую изолированы друг от друга, а обитающие в них популяции различаются динамикой численности и биологическими показателями, каждый из них является самостоятельной единицей запаса, для которой формируют самостоятельный прогноз вылова», — сказано в судебном решении.

По мнению арбитража, дифференцированное предоставление объемов рекомендованного вылова промысловых беспозвоночных способствует сохранению их запасов на пока еще не обследованных водоемах, препятствует перелову на существующих рыболовных участках, а также легализации продукции, полученной при ННН-промысле.

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