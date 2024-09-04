На Колыме могут скорректировать прогноз по лососям

По результатам мониторинга за подходами лососевых магаданские ученые подготовили материалы, обосновывающие повышение прогноза по вылову горбуши и кеты на материковом побережье Охотского моря.

Магаданский филиал ВНИРО завершил экспедиционные исследования тихоокеанских лососей на реке Туманы, впадающей в залив Шелихова Охотского моря. Ученым удалось определить численность пропущенных на нерест производителей кеты и горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В ходе исследований применялась съемка с беспилотника. Участники экспедиции изучили биологические характеристики лососей, видовой состав и структуру научных уловов, а также собрали материал для молекулярно-генетических исследований.

По оценкам ученых, подходы горбуши и кеты в реки залива Шелихова сохраняют высокую интенсивность, опасения по поводу недостаточного количества производителей, пропущенных на нерест, отсутствуют.

В связи с этим филиал подготовил материалы по изменению прогнозируемых объемов добычи горбуши и кеты материкового побережья Охотского моря в 2024 г. в сторону увеличения.

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