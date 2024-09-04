Российский вылов достиг 3,5 млн тонн

К 3 сентября отечественные пользователи освоили в общей сложности 3,5 млн тонн водных биоресурсов. Из них более 2,6 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

Предприятия Дальнего Востока поймали свыше 1,5 млн тонн минтая, 209,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, 88,2 тыс. тонн трески, почти 318 тыс. тонн сельди, 52,5 тыс. тонн камбалы, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Северном бассейне освоили 348,5 тыс. тонн, что на 1,9% выше уровня прошлого года. Рыбаки выловили 185,7 тыс. тонн трески, 42,6 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыли 54,5 тыс. тонн, из которых 30,4 тыс. тонн приходится на шпроты и 18,4 тыс. тонн — на балтийскую сельдь.

В Азово-Черноморском бассейне предприятия взяли 23 тыс. тонн, в том числе 9,2 тыс. тонн хамсы (+0,7 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы составили 49,8 тыс. тонн. Кильки поймали 20,5 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 11,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности более 345,4 тыс. тонн ВБР.

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