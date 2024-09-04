Больше предприятий РФ сможет поставлять рыбу в Бразилию

Бразилия расширила список российских предприятий по хранению мороженой рыбной продукции, предназначенной на экспорт в республику. Профильное ведомство аттестовало еще пять холодильников.

Одобрил предприятия Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA). Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С перечнем холодильников можно ознакомиться на официальном сайте бразильского компетентного ведомства в разделе «Хранение».

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