Аквафермерам Кубани приготовили новые РВУ

На двух октябрьских аукционах хотят разыграть в общей сложности 22 участка для пастбищной аквакультуры в Краснодарском крае. Акватории находятся на реках и балках.

Организатором торгов выступает Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

На первом аукционе собираются разыграть 9 РВУ площадью от 7,6 га до 86 га. Начальная стоимость этих лотов варьируется от 6,1 тыс. до 68,8 тыс. рублей. Заявиться можно до 3 октября, торги запланированы на 9 октября.

На второй аукцион выставили 13 рыбоводных участков. Размер этих акваторий — от 10,5 га до 98 га, стартовые цены составляют от 8,4 тыс. до 78,4 тыс. рублей. Заявки можно подать до 30 сентября, торги намечены на 15 октября.

Оба аукциона пройдут в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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