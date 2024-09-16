Бразильский рынок открывается для новых рыбных поставщиков

Перечень российских экспортеров, которым разрешены поставки рыбной продукции в Бразилию, пополнили три рыбоперерабатывающих предприятия из Мурманской области.

Секретариат по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии разрешил поставки продукции еще трем российским рыбоперерабатывающим предприятиям. Это производственные площадки мурманских компаний «Парк», «Рыбные Мануфактуры Мурманск» и «Полярное море+».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, сейчас для экспорта на бразильский рынок аттестовано 29 российских компаний по производству и хранению животноводческой продукции. Ведомство продолжает работу по расширению доступа отечественных экспортеров в республику.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews