Еще два озера Чувашии хотят задействовать в аквакультуре

В Чувашской Республике на аукцион выставили два озерных участка для пастбищного рыбоводства. Заявки принимаются до 7 октября.

Организатором торгов выступает Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводные участки находятся в Порецком и Красночетайском муниципальных округах.

Первый РВУ расположен на озере Старая Сура. Размер акватории — 12 га, стартовая стоимость лота составляет 96 тыс. рублей. Второй участок, площадью 35 га, находится на Безымянном озере. Начальная цена этого лота — 280 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 15 октября в Самаре. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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