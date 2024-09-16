Рыбаки Приморского края стали больше добывать в озерах и реках

На пресноводных водоемах Приморья с января по август предприятия освоили 294,4 тонны рыбы. Уловы за аналогичный период прошлого года составляли 183,6 тонны.

Наибольший объем приходится на бассейн озера Ханка: там за восемь месяцев поймали 144,7 тонны, или 49,2%, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. По его данным, на реке Раздольной освоено 54 тонны, в бассейне реки Уссури — 49 тонн, в бассейнах внутренних водных объектов япономорского побережья — 46,7 тонны.

По видам уловы распределились следующим образом: красноперка — 52,4 тонны, пиленгас — 45 тонн, карась — 33 тонны, сазан — 32,8 тонны, судак — 24,4 тонны.

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