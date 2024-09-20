Страны юга Африки улучшают генетику местной тиляпии

Семь африканских стран совместно с малайзийской организацией WorldFish запустили проект по улучшению качества тиляпии. Таким образом предполагается сократить засилье иностранных видов этой рыбы, нарастить объемы ее выращивания и защитить биоразнообразие местных водоемов.

В проекте участвуют Замбия, Малави, Мозамбик, Танзания, Зимбабве, Мадагаскар и Коморские Острова, пишут зарубежные СМИ. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти страны входят в торгово-экономический блок «Сообщество развития Юга Африки» (SADC, САДК).

Проект был одобрен профильными министрами государств SADC еще в 2017 г., каждая из стран — участниц проекта подготовила собственный план по отбору образцов тиляпии. Однако местные разновидности, такие как Oreochromis shiranus в Малави или Oreochromis andersonii в Замбии, оказались не очень продуктивными — это обусловило необходимость проведения мероприятий по улучшению их генетического кода.

Ожидается, что реализация инициативы будет иметь важное значение для устойчивого развития и сохранения биоразнообразия на юге Африки, где дефицит рыбы составляет 570 тыс. тонн в год.

Работа в совместном проекте стартовала в марте 2023 г. и должна завершиться к июню 2025 г. Основную финансовую поддержку, кроме правительств стран-участниц, оказывает Африканский банк развития (African development bank group, AfDB).

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