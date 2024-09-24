Рыбоводы Камчатки поддержали молодежный спорт

В Петропавловске-Камчатском прошел IV этап всероссийского турнира по самбо «Кубок пяти морей» Росрыболовства. Главным партнером мероприятия стал Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

В турнире на призы Росрыболовства приняли участие юноши 12-14 лет. Со всего Дальнего Востока приехали около ста самбистов.

«Крупнейший рыбоводный завод Камчатского края поддержал спортивные соревнования для детей, ориентируясь на важность приобщения молодежи к спорту и формирования у нее правильного отношения к своему прекрасному краю», — сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В учреждении напомнили, что на многочисленные экологические мероприятия по выпуску ценных видов рыб часто приезжают школьники и студенты.

«Именно со спорта начинается ответственное отношение к своей жизни, экологии, стране. Важные вопросы восстановления водных биоресурсов невозможно решать без вовлечения молодежи», — отметил директор филиала Михаил Цыбуленко.

Паратунский — крупнейший рыбоводный завод Камчатки, оснащенный сложным технологическим оборудованием. В 2024 г. предприятие вырастило и выпустило в реки края более 16,5 млн экземпляров кеты.

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