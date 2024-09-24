CIFER продолжает пополняться рыбными экспортерами

Главное таможенное управление Китая расширило список российских поставщиков охлажденной и мороженой рыбо- и морепродукции. В информационной системе CIFER зарегистрировано еще одно предприятие.

Теперь в перечне российских предприятий по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла, имеющих право поставок в КНР, 912 объектов. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство продолжает работу по расширению перечня отечественных поставщиков рыбопродукции в Китай.

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