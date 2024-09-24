Спасатели Приморья вызволили рыболовов из беды

В Приморском крае двое мужчин отправились вечером рыбачить на резиновой лодке в залив Угловой и столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Выручать их пришлось спасателям.

На расстоянии около двух километров от берега сломались весла, и вернуть лодку стало невозможно, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал краевого МЧС. Мужчины вызвали на помощь спасателей.

Сотрудникам чрезвычайного ведомства понадобилось около двух часов, чтобы обнаружить рыбаков и вернуть их на сушу. Сейчас любители рыбной ловли вне опасности.

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