Незаконную добычу крабов пресекли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали двух местных жителей, нелегально выловивших 235 крабов. Половина изъятых особей была жива — этих животных вернули в море.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции и пограничники в рамках операции «Путина».

Фигурантов задержали на берегу бухты Мучке в Ванинском районе. Всего у них изъяли 171 камчатского, 38 колючих и 26 волосатых крабов. 128 животных вернули в естественную среду обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно заключению эксперта, размер причиненного ущерба превысил 622 тыс. рублей.

«Установлено, что злоумышленники не имели лицензии на вылов краба. Они погрузили на морское дно бухты Мучке специальные ловушки, внутри которых находилась приманка. Чтобы не привлекать внимание окружающих, противоправную деятельность подельники осуществляли ночью», — рассказала начальница отделения информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые крабовые ловушки, электрическая лебедка и биоресурсы помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.

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