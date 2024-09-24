Людмила Талабаева: Без государства в популяризации рыбы не обойтись

В работе по повышению потребления рыбной продукции в стране необходимо объединиться всем участникам товаропроводящей цепочки. При этом важно, чтобы о пользе и других достоинствах рыбы и морепродуктов системно рассказывало государство, считает сенатор Людмила Талабаева.

Повышать потребление рыбной продукции в стране, безусловно, стратегическая задача, и в этой работе должно участвовать государство, уверена член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

«Пока государство не будет в этом процессе участвовать, мы ничего не изменим», — заявила сенатор от Приморского края Fishnews по итогам круглого стола Международного рыбопромышленного форума «Российская рыба: как стимулировать рост потребления».

По мнению сенатора от Приморья, в популяризации «рыбного меню» стоит обратиться и к лучшим практикам Советского Союза, и также очень важно приучать есть рыбу с детства.

Для успешного решения задач по увеличению потребления рыбы и морепродуктов требуется, чтобы в эту работу были включены все участники товаропроводящей цепи. Об этом говорят и рыбаки, и руководство отраслевых объединений, уже реализующих программы популяризации, обратила внимание Людмила Талабаева.

Сенатор отметила, что тема увеличения потребления рыбной продукции в стране — одна из приоритетных для профильного комитета Совета Федерации.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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