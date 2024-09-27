Наука следит за перспективами байкальского омуля

После введения запрета на промысел байкальского омуля родилось достаточно многочисленное поколение, сообщили ученые. Но эти рыбы еще не достигли половой зрелости.

В Республике Бурятия состоялось выездное рабочее заседание оперативного штаба по организации охраны омуля в нерестовый период. И.о. руководителя Байкальского филиала ВНИРО Сергей Кушнарев представил доклад о динамике продвижения нерестовых стад в 2024 г.

Он отметил, что численность генерации омулей, которые родились после введения запрета на промысел, достаточно высокая.

«Но, к сожалению, сегодня они еще не вступают в воспроизводство, так как омуль достигает половозрелого возраста только к шести-семи годам. Именно поэтому в этом году численность производителей низкая — нерестится малочисленное поколение 2015-2017 годов», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Ученые БайкалНИРО прогнозируют, что со следующего года начнется увеличение численности нерестовых стад.

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