Аквафермы Южного Китая пострадали от стихии

В начале сентября тайфун «Яги» прошелся по южным провинциям КНР. Значительный ущерб нанесен рыболовной отрасли провинций Хайнань и Гуанду, а также Гуанси-Чжуанскому автономному району.

Разгул стихии привел к человеческим жертвам и серьезным проблемам в сельскохозяйственном секторе, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, по информации зарубежных СМИ, общая сумма ущерба, нанесенная сельскому хозяйству острова Хайнань, составила около 11,95 млрд юаней (1,69 млрд долларов). Более половины этого урона приходится на рыбное хозяйство. Особенно сильно пострадала прибрежная аквакультура — многие садки для выращивания были деформированы или затонули.

После прохождения «Яги» рыбоводы приступили к подсчету убытков и начали обращаться к страховщикам, пишет пресса. Некоторые уже получили первые выплаты. Например, одной из компаний, выращивающей золотого помфрета, выдали аванс в 600 тыс. юаней (около 85 тыс. долларов) на восстановление производства. По предварительным данным, только по этому иску окончательная компенсация превысит 3 млн юаней (около 425 тыс. долларов).

При этом «Яги» — не единственный тайфун, который пришел в Китай в сентябре. В середине месяца тайфун «Бебинка» ударил по Шанхаю, ожидается, что стихия продолжит оказывать влияние на соседние города и провинции. Кроме того, 19 сентября на прибрежные зоны провинции Чжэцзян обрушился тайфун «Пуласан».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews