Главрыбвод рассказал о результатах и планах на Камчатке

В этом году лососевые рыбоводные заводы в Камчатском крае выпустили около 40 млн экземпляров молоди тихоокеанских лососей — в режиме искусственного воспроизводства и товарной аквакультуры.

По госзаданию специалисты Северо-Восточного филиала Главрыбвода отправили в естественную среду более 19,7 млн мальков красной рыбы. План при этом перевыполнен на 13%, рассказали Fishnews в пресс-службе Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов.

В следующем году филиал планирует выпустить в рыбохозяйственные водные объекты Камчатского края более 40 млн штук молоди тихоокеанских лососей, в том числе Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод — более 20 млн экземпляров молоди кеты.

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