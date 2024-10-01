Лососевая путина принесла 228 тыс. тонн

По данным на 29 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 228,3 тыс. тонн. По информации ВНИРО, на ту же дату 2022 и 2020 гг. было добыто 262,9 и 285 тыс. тонн лососей соответственно.

Камчатский край подошел к завершению путины с результатом порядка 130,7 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. В том числе горбуши в регионе поймали 74,7 тыс. тонн, нерки — 34,1 тыс. тонн, кеты — более 14,5 тыс. тонн. Кроме того, добыто около 6,9 тыс. тонн кижуча и 321 тонна чавычи.

В Сахалинской области общий вылов составил более 46,9 тыс. тонн. Самого массового объекта промысла — горбуши — поймано около 32 тыс. тонн, кеты — свыше 12,7 тыс. тонн, нерки — 1357 тонн, кижуча — 711 тонн. Рыбаки-любители поймали 12 тонн симы.

В Хабаровском крае на отчетную дату вылов достиг около 39,5 тыс. тонн. На первом месте по объему добычи горбуша — 21,5 тыс. тонн, на втором месте кета — 17,3 тыс. тонн.

Магаданская область поймала по итогу 8,9 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе вылов составил на 29 сентября 307 тонн. В Приморском крае объемы добычи лосося достигли свыше 1,9 тыс. тонн.

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