Камчатский край завершит промысел лосося в конце сентября

На Камчатке региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб определила сроки закрытия «красной» путины. Запрет для промышленного, традиционного рыболовства и любительского лова сетями начнет действовать с 30 сентября.

Такая мера определена по тихоокеанским лососям и гольцам в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах и в бассейнах впадающих рек; в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах и в бассейнах впадающих рек, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания комиссии, с 31 октября будет полностью закрыт любительский лов тихоокеанских лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

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