Отправительницу трепанга оставили под домашним арестом

Гражданка КНР, по версии следствия, организовала отправку по почте посылок с трепангом. Иностранке продлена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под домашним арестом в отношении гражданки Китая, обвиняемой в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).

По версии следствия, женщина обратилась к знакомому с просьбой пересылать за вознаграждение в Китай международные почтовые отправления. При этом в таможенных декларациях должна была заявляться отправка сушеных грибов в адрес различных граждан КНР.

«Мужчина, не зная об истинном содержимом посылок, в период с апреля по июнь 2022 г. отправил 16 посылок в адреса различных граждан КНР. Данные почтовые отправления с дальневосточным трепангом были изъяты постами Центральной почтовой таможни», — сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Предполагается, что иностранка будет находиться под домашним арестом до 1 ноября 2024 г. Соответствующее постановление в законную силу не вступило.

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