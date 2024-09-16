Правоохранители в Приморье перекрыли канал отправки трепанга по почте

Таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданки Китая, которая обвиняется в контрабанде трепанга в крупном размере. За границу стратегически важный биоресурс уходил в международных почтовых отправлениях.

В период с апреля по июнь 2022 г. женщина переправила в международных почтовых отправлениях в КНР трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

При обыске у гражданки Китая обнаружили аналогичную продукцию и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 21 день.

Уголовное дело возбудила Дальневосточная оперативная таможня. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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