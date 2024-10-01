Контрабандная икра не доехала до Узбекистана

В Оренбургской области сотрудники Россельхознадзора и пограничники пресекли попытку незаконного вывоза почти 1,3 тыс. банок лососевой икры в Узбекистан.

Инцидент произошел 29 сентября на российско-казахстанском участке государственной границы в МАПП «Маштаково».

«В ходе ветеринарного контроля было установлено, что гражданин на легковом автомобиле вез из Московской области в Республику Узбекистан икру лососевых пород рыб в количестве 180 кг (1 296 банок) без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, грузоперевозчик был привлечен к административной ответственности. Задержанный товар направили на уничтожение.

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