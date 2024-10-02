Торговлю сомнительными деликатесами прикрыли в Находке

В городе Находка Приморского края полицейские выявили продажу «беспаспортных» морепродуктов и икры. Из незаконного оборота изъято свыше 20 кг деликатесной продукции.

Противоправную деятельность пресекли в рамках операции «Путина». Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД России, в одном из торговых павильонов Находки продавались гребешок, икра, фаланги краба и салатное мясо краба на общую сумму свыше 80 тыс. рублей. При этом продукция была без маркировки и необходимых документов.

Изъятые товары направили на ответственное хранение. Собранные полицейскими материалы переданы в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

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