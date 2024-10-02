В Западной Сибири собираются выпускать корма для крабов и морских ежей

В Новосибирской области планируют построить цех по производству кормов для аквакультуры. Заявленный объем инвестиций в проект — 194,4 млн рублей.

Проект строительства предприятия на территории опережающего развития «Линёво» одобрил совет по инвестициям Новосибирской области, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Планируется создать высокотехнологичный, максимально автоматизированный комплекс, производящий корма по собственным оригинальным рецептурам в соавторстве с технологами из стран Юго-Восточной Азии. В том числе предполагается выпускать корма для форели, лосося, крабов, лобстеров, морских ежей.

Запуск цеха запланирован на август 2025 г.

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