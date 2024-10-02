Россия и Китай проверили рыбный промысел на пограничных реках

Представители рыбоохраны России и Китая вновь провели совместные мероприятия по контролю за соблюдением правил промысла в пограничных водах рек Амур и Уссури.

Совместные осенние рейды рыбинспекторов России и Китая проводятся ежегодно в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах реки Уссури и среднего Амура. Также такие мероприятия предваряют запрет на вылов рыбы, который действует с 1 по 20 октября.

Очередные рейды состоялись с 19 по 28 сентября во исполнение протокола 32-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Контролировалось исполнение сторонами правил по охране, регулированию и воспроизводству рыбных запасов, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

На территории КНР российская делегация посетила рыболовецкие станы, где ознакомилась с документами, разрешающими промысел, осмотрела китайские лодки и орудия добычи, а также уловы. Проведена беседа с рыбаками о необходимости соблюдения правил промысла.

В период совместных мероприятий нарушений не выявлено. По результатам рейдов стороны подписали протокол. Следующим этапом станет ноябрьское заседание Рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури.

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