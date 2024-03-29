Российско-китайское «рыбное» сотрудничество продолжит укрепляться

В Сочи состоялась 32-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны договорились развивать взаимодействие в охране и воспроизводстве запасов, научных исследованиях и по другим направлениям.

Встреча в России впервые проходила в очном формате после пандемии COVID-19. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую — заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР Сунь Хайвэнь.

Было отмечено, что РФ и Китай испытывают наибольший подъем в отношениях по всем направлениям, в том числе в сфере рыбного хозяйства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, стороны традиционно успешно провели переговоры по развитию взаимодействия во всех направлениях. В том числе по охране и воспроизводству водных биоресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури, в области научных исследований осетровых и лососевых видов рыб, а также по расширению научного и делового сотрудничества.

Участники сессии отметили необходимость упрощения процедур ввоза рыбы и морепродуктов в Китай. Важным шагом для этого должен стать станет переход с бумажных на электронные сертификаты, подтверждающие законность вылова/происхождения продукции.

В ведомстве обратили внимание, что взаимодействие России и Китая в области предупреждения, сдерживания и ликвидации браконьерского промысла продолжается уже много лет.

По итогам заседания подписан протокол.

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