Кубанских раков становится все меньше

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отмечают общее снижение запасов раков в лиманах Краснодарского края. По мнению ученых, основные причины — повышение солености некоторых водоемов и браконьерство.

Очередной мониторинг популяции раков сотрудники АзНИИРХ провели в сентябре. В ходе экспедиции специалисты выполнили гидрологические и астакологические исследования. Полученные данные станут основой для разработки прогнозов состояния запасов на ближайшие годы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в уловах преобладали раки группы пополнения (до 9 см) и первой промысловой группы (около 11 см). Основные запасы сосредоточены в Куликово-Ордынской и Ахтарско-Гривенской группе лиманов, отметили ученые.

С 2016 г. из-за сокращения популяции раков в азовских лиманах Краснодарского края введен запрет на вылов этих животных, напомнили ученые. Основные факторы, негативно влияющие на состояние запасов, — ухудшение гидрохимического режима и снижение пресноводного стока, а именно постоянный заток соленых вод Азовского моря.

«За последние 15 лет утратила свой ракопромысловый потенциал Челбасская группа. Вследствие сильной зарастаемости, маловодности (в отдельные годы происходило осушение до 20% площади водоемов) и в результате возникновения регулярных заморных явлений, рак сохранился только в одном лимане — Сладкий. Практически исчезли раки в лимане Курчанском и Куликово-Курчанской группе лиманов», — обращают внимание специалисты.

Однако ученые считают возможным восстановление промысла кубанского рака в азовских лиманах. Для этого необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление его запасов, а также систематического наблюдения за состоянием водоемов.

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