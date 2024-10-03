Большая африканская экспедиция работает в районе Мавритании

Участники Большой африканской экспедиции изучают водные биоресурсы в районе Мавритании. На борту НИС «Атлантниро» работают российские и мавританские специалисты.

В основе уловов — западноафриканская ставрида, морской карась, солнечник. Ученые оценивают биомассу водных биоресурсов. За одно траление специалисты поднимают от 72 до 2220 кг, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, что Большая африканская экспедиция стартовала в августе из Калининграда. Такие исследования не проводились с 1980-х гг., отметили в федеральном агентстве. В рамках Большой африканской экспедиции запланированы научно-исследовательские работы в прибрежных водах 18 государств Западной Африки и западной части Индийского океана.

НИС «Атлантниро» будет вести исследования в зонах Марокко, Мавритании, Нигерии, Камеруна, Сан-Томе и Принсипи, Габона, Экваториальной Гвинеи, Республики Конго, Анголы.

Судно «Атлантида» выполнит работы в морских водах Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Мозамбика, Мадагаскара, Маврикия, Омана, Эритреи.

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