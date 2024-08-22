Российские ученые отправились к берегам Африки

Из Калининграда стартовала Большая африканская экспедиция. По данным ВНИРО, комплексные исследования рыбных запасов охватят акватории 18 стран.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных и другие официальные лица.

«Это уникальное событие, поскольку подобные исследования у нас не проводились с 80-х годов прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы», — отметил Дмитрий Патрушев.

Глава Росрыболовства выразил уверенность в профессионализме российских ученых и отметил значимость предстоящих исследований:

«Экспедиция уникальна как по своему научному значению, так и по масштабам международного сотрудничества, — подобный проект ранее не реализовался в мире. При этом взаимодействие с африканскими государствами имеет стратегический и долгосрочный характер, относится к приоритетам внешнеэкономической деятельности нашей страны», — подчеркнул Илья Шестаков.

Приветствие организаторам и участникам экспедиции направил президент Владимир Путин.

«Исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективность промысла, осуществляемого нашими африканскими партнерами, что послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента», — отмечено в письме.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в рейсы вышли два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — «Атлантида» и «Атлантниро».

Они проведут масштабные исследования вдоль африканского побережья. В составе экипажей около 100 российских ученых.

Планируется, что на ряде этапов Большой африканской экспедиции к НИСам присоединится учебный четырехмачтовый барк «Крузенштерн», который будет представлять российский флаг в международных водах.

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