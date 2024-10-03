Рыбаки могут оценить возможные ставки сбора

Минэкономразвития предложило коэффициенты-дефляторы на 2025 г. В том числе величину для индексации ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Проект приказа Министерства экономического развития «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2025 г.» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди предложенных показателей — коэффициент-дефлятор, используемый для целей главы 25.1 «Сборы ‎за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов» НК РФ. Предполагается, что он составит 1,080.

Напомним, что в 2022 г. ставки сбора за пользование водными биоресурсами были пересмотрены. При этом было оговорено, что начиная с 2025 г. ставки будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

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